ProSieben 08:50 bis 09:15 Comedyserie Two and a Half Men Willkommen zuhause, Jake USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alan ist weiterhin als "Jeff Starkmann" unterwegs. Er fängt unter diesem Namen ein Verhältnis mit Gretchen an. Diese ist die Schwester von Lyndseys Verlobten. Walden will dem Treiben ein Ende setzen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny Harper) Clark Duke (Barry) Alyson Michalka (Brooke) D.B. Sweeney (Larry) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Saladin K. Patterson, Don Reo, Jim Patterson Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12