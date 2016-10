Pro7 MAXX 04:55 bis 05:35 SciFi-Serie Andromeda Der verschwundene Mond USA, CDN 2005 16:9 Merken Rhade und Beka machen sich auf die Suche nach einem geheimnisvollen Schatz. Die beiden geraten jedoch in einem vedranischen Ausbildungslager in eine Falle ... Indes macht Trance in einem Zirkus auf Seefra 2 die Bekanntschaft mit dem mysteriösen Ione. Sie fühlt sich auf wundersame Weise zu ihm hingezogen. Das ist jedoch der eifersüchtigen Zirkusdirektorin Geryon ein Dorn im Auge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Sorbo (Captain Dylan Hunt) Lisa Ryder (Beka Valentine) Laura Bertram (Trance Gemini) Keith Hamilton Cobb (Tyr Anasazi) Gordon Michael Woolvett (Seamus Harper) Lexa Doig (Andromeda Abkömmling) Steve Bacic (Telemachus Rhade) Originaltitel: Andromeda Regie: Jorge Montesi Drehbuch: Robert Hewitt Wolfe, Lu Abbott, Stacey Berman Woodward Musik: Matthew McCauley Altersempfehlung: ab 12