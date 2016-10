Pro7 MAXX 02:55 bis 03:35 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Blindes Vertrauen CDN, USA 2000 2016-10-25 04:00 Merken Wanderprediger Ezra Burnham tingelt mit seiner Tochter durch die Lande und begeistert die Massen mit seinen "Wundern". Dabei flüstert ihm seine Tochter per Funk die Leiden seiner Zuhörer ins Ohr. Doch eines Tages bittet eine Mutter Ezra, ihren Sohn Luke im Predigen zu unterrichten. Ezra ahnt nicht, dass beide Außerirdische sind und die Massen mit ihrer Religion verführen wollen. Tatsächlich gelingt es Luke, das Publikum immer mehr in seinen tödlichen Bann zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Busey (Ezra Burnham) Peter Stebbings (Luke) Nicole Eggert (Carrie Burnham) Margot Kidder (Serena) Doug Abrahams (Sheriff O'Brien) Greg Rogers (Reverend Samuel Garland) Holly Dignard (Cindy) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Michael Robison Drehbuch: Chris Ruppenthal, Mark Stern Kamera: Andreas Poulsson Musik: John van Tongeren Altersempfehlung: ab 12