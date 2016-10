RTL NITRO 22:55 bis 23:40 Krimiserie Law & Order Jede Sünde braucht einen Freund USA 2007 2016-10-23 02:55 HDTV Live TV Merken Jeff Cantwell, Schauspieler und homosexueller Callboy, wird mit einem Kopfschuss getötet. Cassady und Green ist klar, dass der Selbstmord nur vorgetäuscht ist, obwohl ein Bibeltext darauf hindeutet, dass Cantwell angeblich mit seiner Homosexualität Probleme hatte. In seiner E-Mail-Korrespondenz entdecken sie dann ein Schreiben, das auf eine homosexuelle Beziehung zwischen ihm und Reverend Sterling, dem dienstältesten Pastor und Gründer der New Promise Church, hindeutet. Der Pastor wird darin aufgefordert, zu seiner Neigung zu stehen. Als man am Tatort Sterlings Fingerabdrücke und in seinem Wagen Blutspuren des Opfers nachweisen kann, wird Sterling festgenommen. Bei der Überprüfung des Alibis stellt Rubirosa fest, dass er nicht der Täter gewesen sein kann. Man will Sterling im Gefängnis fragen, warum er sein Alibi verheimlicht hat, aber er wird tot in seiner Zelle gefunden. In einem Abschiedsbrief gesteht er den Mord an Cantwell. McCoy ist klar, dass Sterling seine Frau Dawn decken wollte und dass es schwierig sein würde, eine Verurteilung durchzusetzen. So gräbt er eine alte Anklage wegen Prostitution gegen Dawn aus, deren Bekanntwerden ein tödlicher Schlag gegen die Kirche wäre und zwingt Dawn zum Schuldbekenntnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Detective Ed Green) Milena Govich (Detective Nina Cassady) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Anson Mount (Reverend James Sterling) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Rick Eid Kamera: David Tuttman Musik: Mike Post