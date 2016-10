RTL NITRO 16:45 bis 17:40 Actionserie Knight Rider Elliot, der Schlaukopf USA 1985 HDTV Live TV Merken Thomas Raymond arbeitet als Wissenschaftler an der Erforschung einer neuen Waffe. Eines Tages wird er beim Fischen von zwei maskierten Männern überfallen und stirbt kurz darauf an den Folgen seiner Verletzungen. Wie sich herausstellt, waren die Täter auf der Suche nach einem mysteriösen 'schwarzen Kristall', der für die Erforschung der Waffe von besonderer Bedeutung ist und den Raymond angeblich bei sich trug. Michael Knight wird von der Foundation in die Ermittlungen eingeschaltet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Hasselhoff (Michael Knight) Edward Mulhare (Devon Miles) Patricia McPherson (Bonnie Barstow) Arye Gross (Elliot Sykes) Lou Felder (Thomas Raymond) Tawny Moyer (Ali Raymond) Steve Sandor (Mac Giffon) Originaltitel: Knight Rider Regie: George Fenady Drehbuch: Glen A. Larson, Larry Mollin Musik: Don Peake Altersempfehlung: ab 12