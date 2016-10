RTL NITRO 15:00 bis 15:25 Comedyserie Alf Eine Reise durch die Nacht USA 1987 Live TV Merken Um den gelangweilten Alf aufzuheitern, gibt Willie ein paar Anekdoten aus seiner Jugend zum Besten. Alf ist fasziniert von Willies Geschichte über seine Zugfahrten und überredet ihn, ihn auf einen Nachttrip in den Abstellbahnhof mitzunehmen. In Erwartung dessen, was da nun kommen soll, verstecken sich Alf und Willie in einem Güterzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max Wright (Willie Tanner) Anne Schedeen (Kate Tanner) Andrea Elson (Lynn Tanner) Benji Gregory (Brian Tanner) John LaMotta (Trevor Ochmonek) Tracey Walter (Gravel Gus) Liz Sheridan (Raquel Ochmonek) Originaltitel: Alf Regie: Burt Brinckerhoff Drehbuch: Bob Bendetson Kamera: Jon Purdy Musik: Alf Clausen