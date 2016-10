RTL NITRO 06:15 bis 07:05 Actionserie CHiPs Der Geisterfahrer USA 1978 HDTV Live TV Merken Ponch bekommt Besuch. Einige seiner früheren Kumpels von der Highschool tauchen wieder in der Stadt auf und versuchen, recht lautstark an alte Zeiten anzuknüpfen. Dazu gehört auch, sich rücksichtslose Rennen durch die Straßen zu liefern. Damit bringen sie den armen Ponch in arge Schwierigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larry Wilcox (Officer Jon Baker) Erik Estrada (Officer Francis "Ponch" Poncherello) Robert Pine (Sgt. Joseph Getraer) Kaz Garas (Sid) Mark Thomas (Rudy) James Houghton (Pete) Dee Wallace (Angy) Originaltitel: CHiPs Regie: Barry Crane Drehbuch: Stephen Lord, Rick Rosner Kamera: Robert F. Sparks Musik: John Parker