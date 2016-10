TLC 00:50 bis 01:35 Dokusoap Falsche Begierde Mit Zuckerbrot und Peitsche USA 2012 Merken Es ist das Jahr 1970, und sie ist groß, blond und einfach umwerfend schön: Die 17-jährige Vicki Morgen scheint wie gemacht für eine Karriere als Model. Dieser Wunsch soll sich in Los Angeles erfüllen, doch ihr Leben in der Großstadt nimmt eine ungeahnte Wendung. Bevor sie sich versieht, lernt Vicki den Millionär Alfred Bloomingdale kennen. Er, Sadomasochist mit einer unersättlichen sexuellen Begierde, verspricht der jungen Frau unvorstellbaren Reichtum. Als Gegenleistung soll sie ihm als devote, gehorsame Geliebte dienen. Vicky lässt sich auf sein perverses Spiel ein, doch einige Jahre später, nach Alfreds Tod, ist Vicky emotional am Ende und sieht hoffnungslos in die Zukunft. Doch dann tauscht sie die Rollen und sucht sich einen eigenen Sklaven, der nun ihr zu dienen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Poisoned Passions