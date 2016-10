TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Unsere kleine Großfamilie Das Oster-Desaster USA 2015 Merken Ostern steht vor der Tür, und die Johnstons wollen wie jedes Jahr ihre Verwandtschaft einladen, um groß zu feiern. Problem dabei: Die siebenköpfige Familie steckt mitten in der Hausrenovierung und hat noch keine Küche. Mutter Amber weiß nicht, wie und wo sie für 20 Leute kochen soll! Außerdem hat die kleinwüchsige Familie einen morschen Baum im Garten, der sich in Richtung Straße neigt. Da sie nicht das Risiko eingehen wollen, dass abgestorbene Äste herunterfallen und womöglich Passanten verletzten, müssen sie den Baum fällen. Papa Trent will wie immer Geld sparen und diese gefährliche Arbeit selbst übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 7 Little Johnstons