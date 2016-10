TLC 20:45 bis 21:10 Dokusoap Couponing Extrem Cole / Angelique USA 2012 Merken Zwölftklässler Cole aus Ohio jagt in seiner Klasse lieber nach Gutscheinen als nach hübschen Mädchen. Er plant eine große Schnäppchentour, um die Vorräte zu Hause mit dem Nötigsten aufzufüllen. Kumpel Jackie und Ex-Freundin Abby sollen helfen. Doch Abbys Mätzchen in den Gängen des Supermarkts gefährden Coles Beutezug. Gutscheinfreak Angelique aus Washington State geht hochschwanger zum vorläufig letzten Mal auf Schnäppchentour. Ihr Ziel ist ein kompletter Gratiseinkauf. Es sieht gut aus, doch nach zehn Stunden und 21 Transaktionen macht sie schlapp. Kann sie der Kassiererin vertrauen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Couponing