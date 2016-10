TLC 18:20 bis 19:15 Dokumentation Zoophobia - Wenn Tiere Angst machen USA 2011 Merken Laura Aguinaga aus New York leidet unter einer extremen Schaben-Phobie. Die junge Frau bekommt Panik-Attacken und Atemnot, sobald sie eine Kakerlake sieht. Ihre Angst begann im Teenager-Alter bei einem Familienbesuch in Puerto Rico, als Laura auf einer Außentoilette ganze Scharen von Küchenschaben entdeckte. Ähnlich ergeht es Tom, sobald ihn eine Fledermaus umkreist. Der ansonsten coole Typ aus Illinois ist beim Anblick der kleinen Tiere vor Angst wie gelähmt. Psychologin Dr. Robin Zasio soll den beiden mit einer Konfrontations-Therapie helfen, wieder ein normales Leben zu führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Extreme Animal Phobia