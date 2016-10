TLC 16:30 bis 17:30 Dokusoap Long Island Medium Theresa bei den Stars USA 2015 Merken Dank ihrer Gabe trifft Theresa Menschen, denen sie sonst nie begegnen würde. Zusammen mit Ehemann Larry hat sie in Long Beach ein Meeting mit ihrem Idol Jamie-Lynn Sigler, die in der Rolle der "Meadow" bei den "Sopranos" bekannt wurde. Während Theresa mit Jamie-Lynn, deren Mutter Connie und Schwägerin Danielle eine Séance vorbereitet, geht Larry surfen. Promi Nummer zwei, den das Medium heute trifft, ist eine Frau, die sie als Kind im Fernsehen bewunderte: Susan Lucci aus Garden City, New York, die als Erica Kane in "All my Children" eine große Fan-Gemeinde hatte. Doch obwohl Susan Theresas Sendung kennt, ist sie etwas skeptisch. Sohn Junior begleitet Theresa zu einem Treffen mit Big Bang Theory Star Jim Parsons und seiner Schwester. In der Sitzung rührt Theresa den mehrfachen Emmy-Gewinner zu Tränen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium