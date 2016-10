TLC 15:00 bis 15:30 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Chloes erster Geburtstag USA 2014 Merken Kyles süße Tochter Chloe wird ein Jahr alt. Grund genug für Großvater Todd, um für seine Enkelin eine große Party mit Hüpfburg, edlem Catering und jeder Menge Gäste zu veranstalten. Doch Ehefrau Julie ist dagegen, da die Kleine noch nicht einmal laufen kann. Todd möchte seinen Willen aber auf jeden Fall durchsetzen und das rauschende Fest im Alleingang - ganz ohne Party-Planer - organisieren. Da dem Multimillionär nur noch 72 Stunden bis zum Kindergeburtstag bleiben, lässt er seine Teeny-Kids Savannah und Chase undercover zur Unterstützung antreten. Aber die beiden sind in Sachen Eventplanung noch unbegabter als ihr Dad. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chrisley Knows Best