TLC 10:55 bis 11:25 Dokusoap Unser erstes Zuhause Minneapolis, Minnesota USA 2008 Amy und Steve Evanson wohnen in einem lauten Mietshaus in Minneapolis. Längst möchten die beiden frisch Verheirateten von dort weg und sich etwas Eigenes kaufen. Allerdings driften ihre Vorstellungen vom Eigenheim weit auseinander. Steve wünscht sich ein geräumiges Haus vor den Toren der Stadt, während Amy lieber in Minneapolis bleiben möchte. Sie liebäugelt mit einer etwas flippigen, aber dafür charmanten Altbauwohnung. Einig sind sie sich allein darin, dass ihr neues Zuhause auch einen Garten für die Hunde haben sollte. Ob das eine gute Basis für eine erfolgreiche Haussuche ist? Die Zeit rennt ihnen davon, denn in zwei Monaten müssen sie aus ihrer jetzigen Wohnung ausziehen. Originaltitel: My First Home