ONE 04:45 bis 05:15 Comedyserie Dittsche - Das wirklich wahre Leben Der unterhaltsame Wochenrückblick von und mit Olli Dittrich D 2016 Live TV Merken Badelatschen, Jogginghose und Bademantel sind Dittsches Markenzeichen - das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn er Sonntagabend im "Eppendorfer Grill" zur Feierabendzeit den ersten "Hobel" kippt, entspinnt sich ein Stammtischgespräch der besonderen Art - und endet nicht selten im Nirwana. - 30 Minuten Live-Improvisation ohne Drehbuch in einem realen Imbiss - der Comedian Olli Dittrich kommentiert und arbeitet auf seine Art die Ereignisse der vergangenen Woche auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Olli Dittrich (Dittsche), Jon Flemming Olsen (Wirt Ingo), Franz Jarnach ("Schildkröte") Originaltitel: Dittsche - Das wirklich wahre Leben