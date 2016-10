ONE 18:45 bis 19:10 Kochen Tim Mälzer kocht! Cheeseburger á la Mälzer D 2012 2016-10-25 09:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Fast Food ist nicht immer gleich ungesund und fettreich. Die Menge, Beilagen und Soßen sind entscheidend! Deswegen rät Tim Mälzer auch bei Pommes frites zu weniger Mayo und mehr Knoblauch und Thymian. Die Kartoffeln frittiert der "Küchenbulle" selbst, während in der Pfanne Currywürste aus Kalbfleisch braten. Aus dem Rezept für die Soße macht Mälzer kein Geheimnis: geschälte Tomaten, Chilischoten, Gemüsebrühe - und Cola machen die Mälzer'sche Currywurst zu einem Fast-Food-Highlight. Außerdem serviert der ARD-Chefkoch seinem Publikum einen leckeren Cheeseburger aus fettarmen Rindertatar, gefüllt mit pikantem Gruyère!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tim Mälzer kocht!