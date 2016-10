ONE 17:00 bis 17:50 Abenteuerserie Auf Achse Eismeerstraße 6 D 1984 Stereo 16:9 Live TV Merken Während Günther Willers, bei einer Schmuggelei ertappt, vorübergehend festsitzt, lässt sich Franz Meersdonk von einer älteren Truckerkollegin breitschlagen: nämlich mit ihr eine Fuhre Schnaps von Virtaniemi nach Helsinki zu befördern. Mamuschka entpuppt sich als wahres Herzchen, nachtblind am Steuer und mit einem angehimmelten Ganoven im Nacken. Freund Sven ist hinter der Fuselladung her und er würde sie wohl auch kriegen, wäre Meersdonk nicht ein bisschen schneller und Willers rechtzeitig zur Stelle. Nur für Mamuschka geht die Affäre ins Auge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Barbara Morawiecz (Mamuschka) Roland Teubner (Sven) Esko Hukkanen (Kekko) Pekko Pynnönen (Mika) Originaltitel: Auf Achse Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Georg Feil Kamera: Charly Steinberger Musik: Paul Vincent