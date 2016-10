ONE 14:30 bis 15:20 Abenteuerserie Auf Achse Konvoi D 1983 Stereo 16:9 Live TV Merken Zwischen zwei Polen spielt sich ihr letzter Truckerjob im südlichen Afrika ab. Da ist einmal der Konvoiführer Keitel, ein ganz Scharfer, der zugleich auf mehreren Hochzeiten tanzt. Und da ist zum anderen der schwarze Fahrer Muzaza, der in der Stunde der Gefahr den Durchblick bewahrt. Sechs Zugmaschinen heil nach Botswana: Frank Meersdonk und Günther Willers glauben selbst nicht mehr daran, dass sie den Auftrag schaffen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Karl-Heinz Gierke (Keitel) Tim Kwebulana (Muzaza) Stewart Brown (Häberle) Siegfried Mynhardt (Jan) Alex Heyns (Piet) Originaltitel: Auf Achse Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Bernd Schwamm Kamera: Josef Vilsmeier Musik: Paul Vincent