ONE 11:00 bis 11:45 Serien Hans im Glück D 1987 Live TV Merken Bettina überrascht ihren Vater mit der Mitteilung, daß sie und Hans heiraten wollen. Vater Steindl, mit Arbeit und Eheproblemen belastet, will davon nichts wissen. Auch die Eltern Kroll sind von den Hochzeitsplänen des Filius nicht gerade sehr begeistert, zunächst jedenfalls... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Horst Kummeth (Hans Kroll) Michaela May (Bettina) Luise Deschauer (Frau Kroll) Edwin Marian (Herr Kroll) Dieter Kirchlechner (Herr Steindl) Maria Singer (Oma Moser) Fritz Strassner (Opa Steindl) Originaltitel: Hans im Glück Regie: Frank Strecker Drehbuch: Horst, Eva Kummeth