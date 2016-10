SWR 04:25 bis 05:15 Serien Julia - Eine ungewöhnliche Frau Folge: 28 Um Haaresbreite A, D 2001 Stereo 16:9 Merken Julia plant einen gemütlichen Einkaufstag in Wien, der von einem Konzertbesuch mit Arthur gekrönt werden soll. Leider machen ihr Herta und die Kinder einen Strich durch die Rechnung: um die zahllosen Besorgungen zu erledigen, hetzt Julia den ganzen Tag durch die Stadt. Als sie schließlich erschöpft neben Arthur im Konzert sitzt, ist der Genuss nicht von langer Dauer: Frau Demmerlein platzt aufgelöst herein und verkündet Arthur, dass er pleite ist. Sein junger Konzipient, Mag. Zingler, hat Arthurs Vertrauen, ihm eine Bankvollmacht zu geben, gleich am ersten Tag missbraucht und sämtliche Firmenkonten geplündert. Mit über 70 Millionen Schilling ist er nun auf dem Weg in ein paradiesisches Leben. Julia und Arthur bemühen sich nach dem ersten Schock noch am selben Abend um Schadensbegrenzung. Um nicht den Ruf der Kanzlei zu gefährden, verzichten die beiden auf eine Strafanzeige. Der Schaden muss aus eigenen Mitteln ersetzt werden und dies bedeutet für Julia und Arthur, praktisch alles veräußern, was sie besitzen: Die Stadtwohnung, die Kanzleiräume - sogar Arthurs geliebter Jaguar wird durch einen alten Mini ersetzt. Trotzdem wird es schwer, diesen großen Betrag allein aufzubringen. Und Arthur weigert sich stolz, bei seinem wieder in Retz weilenden Schwiegersohn Carlos Schulden zu machen. Werden sie die Kanzlei retten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Dr. Julia Laubach) Peter Bongartz (Dr. Arthur Laubach) Franz Buchrieser (Martin Reidinger) Johanna Mertinz (Barbara Demmerlein) Stefan Puntigam (Magister Zingler) Michele Oliveri (Carlos Opermann) Originaltitel: Julia - Eine ungewöhnliche Frau Regie: Holger Barthel Drehbuch: Peter Mazzuchelli Kamera: Fabian Eder, Walter Kindler, Robert Neumüller Musik: Mischa Krausz