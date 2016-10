SWR 21:00 bis 21:45 Dokumentation 200 Jahre Rheinhessen - Land des weiten Horizonts D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Rheinhessen? Wo liegt das? Im Rest der Republik muss man immer noch erklären, dass Rheinhessen nicht in Hessen liegt, sondern im heutigen Rheinland-Pfalz. Und doch hatte diese Region einmal viel mit Hessen zu tun. Vor 200 Jahren kam der hessische Großherzog von Hessen unverhofft zu neuen Untertanen links des Rheins. Dieser Landstrich hatte zuvor viele Jahre zu Frankreich gehört. Das machte die neuen Untertanen in den Augen des Großherzogs verdächtig; waren diese Menschen doch mit den Idealen der französischen Revolution infiziert. Ihre Errungenschaften gaben sie nicht mehr her. Der Streifzug durch 200 Jahre rheinhessische Geschichte erzählt von fortschrittlichen Einwanderern, die den Ackerbau revolutionierten, von reichen Winzern, die schon vor hundert Jahren die Welt mit Rheinwein belieferten, von einem Chemiker, der die Welt von der Malaria befreien wollte, von jüdischen Weinhändlern, die ihre Heimat verlassen mussten und in die halbe Welt ausströmten, wenn sie überleben wollten, von Demokraten, die für bürgerliche Freiheiten kämpften - auch wenn sie die Narrenmaske trugen. Ein ständiges Kommen und Gehen - das ist charakteristisch für diese Region, die Carl Zuckmayer so treffend als "Völkermühle" bezeichnet hat. Glaubensflüchtlinge, Besatzer aus aller Herren Länder, Zuwanderer aus der Schweiz und Flandern - viele kamen, manche blieben, manche zogen weiter. Aber alle haben sie Spuren hinterlassen in dem Land, dessen Horizonte so weit sind wie der offene Charakter der Menschen, die hier leben, leiden und lachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 200 Jahre Rheinhessen - Land des weiten Horizonts