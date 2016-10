SWR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Das Rätsel Schwaben - Ein Mythos und seine Geschichte D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Mit Schwaben und ihren Eigenheiten verbindet man viele Klischees. Sparsamkeit, Bescheidenheit Ordnungsliebe und legendäre Erfindungen sind nur einige davon. Der Journalist und überzeugte Schwabe Axel Gagstätter möchte herausfinden, warum Schwaben so sind wie sie sind. Dazu trifft er Einheimische und Kenner der schwäbischen Lebensweise. Im Landesmuseum Württemberg ist Frank Lang Fachmann für die Schwaben-Ausstellung. Alltägliche Gegenstände, wie Spardosen, Kehrwochenschilder und Spätzlepressen geben Einblicke in die schwäbische Lebensart. Das geographische Gebiet des Schwabenlandes ist vielen ein Rätsel. Dieses Rätsel führt Axel Gagstätter über Ulm nach Augsburg. Ausgerechnet in Bayern sind die Schwaben so selbstbewusst, dass sie ihre eigene Regierung haben. Ariane Willikonsky hat sich intensiv mit dem schwäbischen Dialekt beschäftigt. Die Sprecherzieherin gibt Kurse für Manager, die das Schwabenland außerhalb der Landesgrenze repräsentieren wollen. Axel Gagstätter nimmt eine Schnupperstunde bei ihr. Muss er auf das beliebte Anhängsel "le" verzichten, um im Norden besser verstanden zu werden? Neben den Landfrauen aus Biberach werden Michael Hörrmann und die Agentur Scholz&Friends vorgestellt, die den Satz: "Wir können alles außer Hochdeutsch" erfanden. Außerdem werden junge Designer gezeigt, die sich mit Schwaben als Marke auseinandersetzen. Landtagspräsidentin Muhterem Aras hat ebenso wie der Rapper MC Brudaal ihren eigenen Blick auf die Schwaben und ihre Kultur. Umfangreiches Archivmaterial zeigt Schwaben aus der Perspektive der 1950er bis 1970er Jahre. "Geschichte im Südwesten" zeigt sonntags um 20.15 Uhr und 21 Uhr Dokumentationen über regionale Geschichte und Filme zu historischen Entwicklungen und Ereignissen. Außerdem werden Jahrestage oder bekannte Persönlichkeiten in der Region vorgestellt. Für die Filme begeben sich die Autoren auf Spurensuche, recherchieren in Archiven, sprechen mit Zeitzeugen und Experten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Rätsel Schwaben