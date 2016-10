SWR 10:40 bis 11:30 Dokumentation Sylvette - Das Modell Picassos D 2014 Stereo 16:9 Merken Die Dokumentation beleuchtet erstmals die Rolle von Sylvette David für das Werk Picassos. Die 19-jährige Schönheit war 1954 vier Monate lang die Muse des Ausnahmekünstlers und half ihm über eine persönliche Krise hinweg. Sylvette David lebt heute in Südengland und berichtet von der einmaligen Begegnung mit dem Jahrhundertgenie. In den folgenden Wochen malt Picasso über 50 Porträts in einer erstaunlichen Vielzahl von Stilen, von realistisch bis kubistisch. Picasso befindet sich zu diesem Zeitpunkt in einer persönlichen Krise. Seine damalige Lebensgefährtin Françoise Gilot hat ihn kurz zuvor verlassen und ist mit den gemeinsamen Kindern Claude und Paloma nach Paris gezogen. Zeitzeugen aus Vallauris - wie der Fotograf André Villers oder der Töpfer Dominique Sassi - erinnern sich an diese Monate. Parallel erzählt die Dokumentation auch die Ankaufsgeschichte des berühmtesten Sylvette-Bildes. Das Gemälde "Sylvette, 3. Mai 1954" wird bereits 1955 von der Bremer Kunsthalle erworben. Wie es auf spektakuläre Weise von Frankreich nach Deutschland kommt und wie ein junger Bremer Kunsthändler das Bild bei dem berühmten Pariser Kunsthändler Kahnweiler erwirbt, ist zuvor noch nie filmisch dokumentiert worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sylvette - Das Modell Picassos