SWR 09:00 bis 09:30 Magazin Kunscht! Kultur im Südwesten "Helden des Südwestens" - Denis Scheck im Gespräch mit Rainer Moritz / Das berühmteste Kindermädchen der Welt - "Mary Poppins" als Musical / Was ist schwäbisch? - Große Landesausstellung zu 2000 Jahren Kulturgeschichte / "Das kalte Herz" - Spannende Neuverfilmung des Schwarzwald-Klassikers / Neue Welten hinter dem Bildschirm - Virtual Reality von Benjamin Rudolf D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Was bewegt die Kulturszene im Südwesten? Was ist los in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz? Das Kulturmagazin nimmt Hochkultur wie Populärkultur gleichermaßen ernst: Von der Stuttgarter Opernpremiere bis zu "Rock am Ring", von Kabarett bis Comedy, von der Ausstellungseröffnung bis zum Trickfilmfestival. Die Sendung versucht, noch wenig Bekanntes in Stadt und Land zu entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Denis Scheck Originaltitel: Kunscht!