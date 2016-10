RTL II 01:05 bis 01:45 Mysteryserie The Walking Dead Judas USA 2013 2016-10-23 04:15 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Im Gefängnis kommt es aufgrund der Ereignisse zu einem Streit über Ricks Führungsqualitäten. Selbst sein eigener Sohn Carl fordert Rick auf, seinen Posten als Anführer zur Verfügung zu stellen. Getrieben von Rachegedanken stellt der Governor in Woodbury eine Truppe zusammen, um das Gefängnis anzugreifen. Ohnehin verwandelt sich das kleine Städtchen immer offensichtlicher in eine Art Polizeistaat. Daher beschließt Andrea, die sich dort langsam unbehaglich fühlt, Woodbury zu verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Greg Nicotero Drehbuch: Angela Kang Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18