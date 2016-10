RTL II 22:25 bis 00:05 Komödie Die Hochzeit unserer dicksten Freundin USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die drei Freundinnen Regan, Gena und Katie sind immer noch auf der Suche nach dem richtigen Mann fürs Leben. Da erreicht sie die Nachricht, dass ausgerechnet die übergewichtige Becky, die während ihrer gemeinsamen Schulzeit von allen immer nur gehänselt wurde, sich einen attraktiven Mann geangelt hat und schon in wenigen Tagen heiraten wird. Obwohl sich Becky eine ruhige Feier wünscht, lassen es die Brautjungfern Regan, Gena und Katie ordentlich krachen, wobei Beckys Brautkleid in Mitleidenschaft gezogen wird. Den drei chaotischen Freundinnen bleibt nur eine Nacht Zeit, um ein neues Kleid zu organisieren und die Hochzeit nicht im letzten Moment platzen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirsten Dunst (Regan) Isla Fisher (Katie) Lizzy Caplan (Gena) James Marsden (Trevor) Rebel Wilson (Becky) Kyle Bornheimer (Joe) Adam Scott (Clyde) Originaltitel: Bachelorette Regie: Leslye Headland Drehbuch: Leslye Headland Kamera: Doug Emmett Musik: Andrew Feltenstein, John Nau Altersempfehlung: ab 6