RTL II 12:35 bis 13:35 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Mutter-Tochter-Streit im Schnäppchenhaus D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 30-jährige Heilerziehungspflegerin Myriam hat für sich und ihre beiden Border-Collies ein Schnäppchenhaus in Langgöns bei Gießen gekauft. 40.000 Euro hat sie für das 110qm große Haus samt dem 500qm großen Grundstück an den Vorbesitzer überwiesen. Maßgeblich an der Kaufentscheidung beteiligt war Myriams Mutter Hilda. Denn der 58-jährigen Altenpflegerin ist sehr daran gelegen, Myriam bei sich in der Nähe unterzubringen. Die Eigeninitiative der Übermutter findet mit der Unterschrift des Kaufvertrags jedoch kein Ende. Im Gegenteil: Während sich Myriam noch bei der Arbeit befindet, nutzt Mama Hilda die Gunst der Stunde, um ihre eigenen Vorstellungen von Myriams zukünftigen Eigenheim durchzusetzen. Kurzerhand lässt sie die alte Küche des Vorbesitzers herausreißen. Dabei wollte Myriam die alte Kochstelle behalten, um Geld zu sparen. Und damit geht der Ärger erst los. Egal ob Gartengestaltung oder Raumaufteilung: überall mischt sich Mama Hilda kompromisslos ein. Doch ihre gut gemeinte Mutterliebe erzielt nicht den gewünschten Effekt. Statt mit Freude reagiert Myriam zunehmend genervt auf Hildas Überraschungen. Zerbricht der Traum vom Schnäppchenhaus am Mutter-Tochter-Zwist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt