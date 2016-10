RTL II 10:35 bis 11:35 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Ein Vierseitenhof im Spreewald in Frauenhand D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Antje (38) und ihre Partnerin Peggy (38) wollen sich ihren lang gehegten Wunsch nach einem eigenen Bauernhof erfüllen. Also machen sie machen Nägel mit Köpfen und kündigen ihre Wohnung. Aber die Suche nach ihrem Traumobjekt gestaltet sich schwieriger als geplant. Die Zeit rennt! Erst kurz vor ihrem Auszugstermin finden Antje und Peggy schließlich ein Haus im brandenburgischen Terpt. Der 160 Quadratmeter große Vierseitenhof für 60.000 Euro entspricht sowohl ihrem Budget als auch ihren Vorstellungen. Hals über Kopf muss die dreiköpfige Familie einziehen und dabei merken sie zu spät, dass sie die Katze im Sack gekauft haben. Das Dach ist undicht und in das Zimmer von Sohnemann Fernando (6) regnet es rein. Doch für die Instandsetzung des Daches fehlt der Familie das nötige Geld. Schnell muss eine Lösung her. Wird der Traum vom Schnäppchenhaus etwa scheitern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt