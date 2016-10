BR Fernsehen 22:35 bis 23:20 Show Paarduell Wer schlägt Gesthuysen und Plasberg? D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Jörg Pilawa lädt Moderatorin und Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg zum Duell. Das Journalisten-Ehepaar trifft in einem spannenden Wissensduell auf ein anderes Paar: Ehe- oder Liebespaar, prominent oder nicht-prominent - wer setzt sich durch? Für Gesthuysen/Plasberg geht es um die Ehre, für die Herausforderer um einige Tausend Euro. Prominente Kandidaten in dieser Sendung: Sänger Sasha und Ehefrau Julia Röntgen-Schmitz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sasha (Sänger), Julia Röntgen-Schmitz (Ehefrau von Sasha) Originaltitel: Paarduell