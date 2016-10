BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tanz Der Komödienstadel Wenn's lafft, dann lafft's D 2014 Dolby Untertitel 16:9 Merken Das wendungsreiche Lustspiel in drei Akten von Cornelia Willinger erzählt von Antiquitätenhändler Raimund Brandstätter, der - frisch geschieden - für sich und seine Freundin Mona einen aufgelassenen Bauernhof gepachtet hat. Der frisch geschiedene Antiquitätenhändler Raimund Brandstätter hat für sich und seine neue Flamme Mona einen aufgelassenen Bauernhof gepachtet hat, um sich dort neben dem Trödelhandel vor allem der Familienplanung zu widmen. Das Geschäft aber geht schlecht und so nähern sich Kontostand und Stimmung gleichermaßen dem bedrohlichen Tiefpunkt. Als Raimunds geschiedene Ehefrau Elisabeth Brandstätter zusammen mit der leidigen Schwiegermutter Alexis Willschrei unerwartet in der Scheune auftaucht, um ihre Unterhaltszahlungen einzufordern, kommt gewaltig Leben in die Bude - aber leider auf völlig andere Weise, als es sich Schwerenöter Raimund gewünscht hat. Zudem setzt Konkurrent Karl Huber alles daran, Raimunds Existenz zu ruinieren und Mona, seine "Verflossene" zurückzugewinnen. Bei so viel intriganter Energie bleibt sogar Pfarrer Haslwanter nichts anderes übrig als sich hart an der Grenze des moralisch Zulässigen zu arrangieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Fischer (Raimund Brandstätter) Katharina Schwägerl (Mona Leitgeb) Julia Urban (Elisabeth Brandstätter) Heide Ackermann (Alexis Willschrei) Johannes Herrschmann (Karl Huber) Stefan Murr (Pfarrer Haslwanter) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge