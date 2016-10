BR Fernsehen 14:45 bis 15:15 Dokumentation Welt der Tiere Faultiere leben langsam D 2012 2016-10-29 09:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Eines der seltsamsten Geschöpfe der Erde ist das Faultier. Von Mittelamerika bis ins südliche Brasilien findet man es in den Baumkronen der Regenwälder. Es gibt Zwei- und Dreifingerfaultiere, je nachdem, ob ihre Vorderarme in zwei oder drei großen Krallen enden. Die heute lebenden Arten sind deutlich kleiner als ihre Vorfahren. Fast das gesamte Leben der Faultiere findet mit dem Rücken nach unten, an einem Ast hängend, statt. Sie ernähren sich beinahe ausschließlich von Laub, nur die Zweifingerfaultiere fressen hin und wieder auch Früchte und Kleintiere. Für ihre Größe besitzen sie die niedrigsten Stoffwechselraten aller Säugetiere: Nur etwa alle acht Tage werden Kot und Urin abgesetzt - die einzige Tätigkeit, zu der sie auf den Boden herabklettern. Ihre Körpertemperatur lässt eher an Reptilien als an Säugetiere denken: Sie kann bis 24 °C absinken. Wie Echsen nutzen Faultiere ein Sonnenbad zur Temperaturregulierung. Viel gibt es noch im Alltag dieser kaum erforschten Tiere zu entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Welt der Tiere