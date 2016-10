BR Fernsehen 12:40 bis 13:05 Gerichtsserie Café Meineid Die Uhr läuft D 1998 Merken Der Taxifahrer Heinz Klinger soll auf seinen Kunden so lange warten, "bis des Kasperltheater" vorbei ist, und damit meint der Fredy Meilinger die Gerichtsverhandlung - auch wenn die Uhr läuft, denn Geld spielt beim Fredy keine Rolle. Das verdient er locker mit selbst produzierten Fotokalendern, behauptet er jedenfalls. Steuerfahnder Braun ist da anderer Ansicht. Er wittert seit Jahren massive Steuerhinterziehung. Nur, deswegen ist der Fredy gar nicht angeklagt, sondern es geht um Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Er hat nämlich den gesamten Schriftwechsel mit dem Finanzbeamten, der 456 Ordner umfasst, dem Andreas Braun zurückgegeben, allerdings nicht ganz ordnungsgemäß: Der Fredy hat sie inmitten von Brauns Garageneinfahrt in Beton gegossen. Der praktisch veranlagte Taxler Klinger berät inzwischen im Café in eigener Sache - er dreht Wachtmeister Kogel mehrere Versicherungspolicen an. Durch ihr beherztes Eingreifen kann Café-Pächterin Hilde Dorfler eine totale Überversicherung verhindern. Aber auf die Police für Glasbruch möchte der Kogel keinesfalls verzichten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erich Hallhuber (Richter Wunder) Norbert Mahler (Staatsanwalt Kainz) Thekla Mayhoff (Roswitha Haider) Kathi Leitner (Hilde Dorfler) Wolfi Fischer (Wachtmeister Kogel) Christan Lerch (Karl Hermann) Luise Kinseher (Hanna Graf) Originaltitel: Café Meineid Regie: Franz Xaver Bogner