tagesschau24 21:02 bis 21:30 Reportage Süßes Flódni mit bitterem Beigeschmack Jüdisches Leben in Ungarn Süßes Flódni mit bitterem Beigeschmack - D 2016 2016-10-23 02:00 Live TV Merken Jüdisches Leben in Ungarn In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vor Ort - Die Reportage Regie: Birgit Muth/Manuela Roppert