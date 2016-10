Um seiner Frau und seinen zwei Kindern ein besseres Leben jenseits der Existenz auf der Müllhalde zu sichern, erklärt sich der Indianer Raphael beim Stadtbesuch bei dem mysteriösen McCarthy bereit, gegen eine Bezahlung von 50.000 Dollar foltern und anschließend töten zu lassen. Mit einer Vorauszahlung in der Tasche bereitet Raphael ein rauschendes Fest vor und liebt ein letztes Mal seine künftige Witwe, dann tritt er willenlos den Weg in den Tod an... In Google-Kalender eintragen