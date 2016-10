Tele 5 00:42 bis 02:14 Actionfilm Michael Dudikoff: In einsamer Mission USA 1996 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Agent Rick Harding kann den Diebstahl von giftigem Kampfstoff nicht verhindern. Als Terrorist Carlos Gruber mit dem Kampfstoff das Flugzeug des Vizepräsidenten entführt, mauschelt er sich in das Rettungsteam: Seine Frau ist mit an Bord. Carlos hat bereits zwei Geiseln erschossen, als Rick und zwei Agenten in den Gepäckraum gelangen. Ihnen bleibt nur wenig Zeit, den Kampfstoff zu sichern und die Entführer zu überwältigen. Jagdbomber sind schon unterwegs... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Michael Dudikoff (Dr. Rick Harding) Paul Winfield (Agent Rowan) Richard Norton (Carlos Gruber) Amanda Wyss (Michelle Harding) Jsu Garcia (Captain Rattner) Robin Lange (Lisa) Gina Mari (Mira) Originaltitel: Executive Command Regie: Rick Jacobson Drehbuch: Sean McGinley, Tripp Reed Kamera: Gary Graver Musik: Eric Wurst, David Wurst Altersempfehlung: ab 16