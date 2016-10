Tele 5 16:25 bis 18:23 Abenteuerfilm Forest Warrior USA 1996 2016-10-23 04:08 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Trapper McKenna fällt nach heroischem Kampf einer Bande Halsabschneider zum Opfer. Der Geist des Tanglewood Mountain meint es jedoch gut mit ihm und erweckt ihn zu neuem Leben. Fortan kann er nicht nur in menschlicher Gestalt, sondern auch in der eines Bären, Adlers oder Wolfes erscheinen, um den Wald zu verteidigen, so erzählt es der alte Madison seinen jugendlichen Zuhörern. Daß es den Forest Warrior wirklich gibt, erfahren die fünf Freunde während einer Bergtour, bei der sie sich mit dem Sägewerksbesitzer anlegen. McKenna greift ihnen dabei tüchtig unter die Arme. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chuck Norris (John McKenna) Terry Kiser (Travis Thorne) Max Gail (Sheriff Ramsey) Roscoe Lee Browne (Clovis Madison) Trenton Knight (Justin Franklin) Megan Paul (Austene Slaighter) Josh Wolford (Logan Anderson) Originaltitel: Forest Warrior Regie: Aaron Norris Drehbuch: Ron Swanson, Donald G. Thompson Kamera: João Fernandes Musik: Bill Elliott Altersempfehlung: ab 16