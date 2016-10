sixx 18:25 bis 19:20 Comedyserie Desperate Housewives Alles wird gut USA 2006 2016-10-24 11:30 Merken Gabrielle verlangt von Carlos, dass er ihrem Exfreund droht, damit der die Nacktfotos von ihr aus dem Internet nimmt. Doch Carlos will sich ändern und weigert sich, so etwas Kriminelles zu tun In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Mayer) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Alfre Woodard (Betty Applewhite) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Alexandra Cunningham Kamera: Richard Rawlings, Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12