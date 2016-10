sixx 12:35 bis 13:30 Dokusoap Der Hundeflüsterer Achtung: Hund im Büro! USA 2008 16:9 HDTV Merken In der Firma Paul Franks Industries sind Hunde eigentlich gern gesehen - bis auf Boxer Stella und Pit Bull-Mix Big Roy. Sie gestalten den Büroalltag alles andere als angenehm. Hundeflüsterer Cesar Milan muss dringend helfen. Und auch bei Labrador Gracie ist Cesar gefragt. Die Hundedame will einfach nicht auf Frauchen hören und attackiert mittlerweile sogar die Haushühner. Kann Cesar ihr aggressives Verhalten unterbinden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Dog Whisperer