RTL 21:00 bis 22:45 Motorsport Formel 1: Das Rennen Das Rennen zum Großen Preis der USA (Austin) 2016 Eine Runde des "Circuit of The Americas" misst 5,516 Kilometer und besteht aus 20 Kurven - davon elf links und neun rechts herum. Gefahren wird gegen den Uhrzeigersinn. Das Rennen führt über 56 Runden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt knapp 200 km/h, Top-Speed liegt bei rund 320 km/h. Das Rennergebnis 2015: Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes sah als erster die schwarz-weiße Zielflagge vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg (Deutschland). Sebastian Vettel im Ferrari sicherte sich Platz 3. Moderation: Florian König Gäste: Gäste: Niki Lauda, Kai Ebel (Boxenreporter)