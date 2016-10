Hessen 10:10 bis 11:25 Familienserie Familie Hesselbach: Der Kongress in Tokio D 1963 Untertitel SW Live TV Merken Niemand lässt sich gern in den April schicken. Dies ist offenbar Grund genug, um es mit anderen immer wieder zu versuchen. Die Sangesbrüder von der "Harmonie" haben es in dieser Hinsicht auf Direktor Hesselbach abgesehen. Der ist stolz, als ihm ein Brief ins Haus flattert, worin ihn ein leibhaftiger japanischer Multimillionär zum ersten Weltkongress für Patience nach Tokio einlädt. Die ganze Familie Hesselbach ist entzückt über so viel Ehre für ihr Oberhaupt. Selbst die Stadtväter zeigen sich sehr angetan von dem Ansehen, das ihr Mitbürger bis ins ferne Japan genießt. Leider gibt es kurz vor dem geplanten Abflug nach Tokio einen lauten Knall, mit dem Illusionen zu platzen pflegen. Dennoch haben die Sangesbrüder von der "Harmonie" nichts zu lachen - jetzt zeigt Vater Hesselbach, dass bei einem Aprilscherz der Spieß auch umgekehrt werden kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolf Schmidt (Karl 'Babba' Hesselbach) Liesel Christ (Marie 'Mamma' Hesselbach) Dieter Henkel (Peter Hesselbach) Rosemarie Kirstein (Heidi Hesselbach) Helga Neuner (Helga Hesselbach) Joachim Engel-Denis (Fred Lindner) Max Strecker (Arthur Münzenberger) Originaltitel: Familie Hesselbach Regie: Wolf Schmidt, Harald Schäfer Drehbuch: Wolf Schmidt Musik: Willy Czernik