Hessen 08:10 bis 09:40 Magazin hr-Büchermatinee D Die hr-Büchermatinee bringt die Highlights der ARD-Bühne von der Frankfurter Buchmesse: Evelyn Fischer und Denis Scheck sprechen unter anderem mit Amelie Fried, Nele Neuhaus, Wigald Boning, Martin Walker, Connie Palmen, Sibylle Lewitscharoff, Burkhard Spinnen und mit der diesjährigen Friedenspreisträgerin Carolin Emcke. Außerdem stellt die Sendung den frischgekürten Gewinner des Deutschen Buchpreises vor. Die spannenden Gespräche und Denis Schecks legendäres "Best of Druckfrisch" machen den Sonntagmorgen zu einem literarischen Fernsehereignis. Moderation: Denis Scheck, Dieter Moor Originaltitel: hr-Büchermatinee