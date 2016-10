VOX 18:15 bis 19:15 Dokusoap Biete Rostlaube, suche Traumauto D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit nunmehr einem Jahr schwebt der 23-jährige Sven mit seiner angebeteten Jackie in Recklinghausen auf Wolke 7. Es ist die erste lange Beziehung für beide und auch die erste eigene Wohnung. Alles perfekt. Nur mit Autos hat gerade der Bergmann-Azubi kein so glückliches Händchen. Für die Ausbildung musste schnell ein Auto her, so war wenigstens der Plan. Der Twingo aber, den Sven eher spontan organisiert hat, ist eine echte Katastrophe. Optisch und technisch ein Totalausfall. Und dass Sven in dieser Rostlaube jobbedingt immer wieder bis nach Thüringen pendeln muss, bereitet seiner Herzdame schlaflose Nächte. Leider lässt der Azubi-Geldbeutel der beiden keine Alternative zu. Und die Stimmung bei dem bisher glücklichen Paar droht zu kippen. Einer von Jotas wohl romantischsten Fällen - aber ob die Autoverkäuferin dem Pärchen wirklich helfen kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Panagiota Petridou Originaltitel: Biete Rostlaube, suche Traumauto