VOX 12:45 bis 13:35 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Sein letzter Trip USA 2004 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein Angestellter eines Pharma-Unternehmens wird ermordet und sein Körper zerstückelt aufgefunden. Detective Eames (Kathryn Erbe) und Detective Goren (Vincent D'Onofrio) finden heraus, dass das Opfer in Ostasiengeschäft verwickelt war und sich Hilfe suchend an einen Freund namens Eric (Daniel Sauli) gewand hat. Die Ermittler entdecken jedoch bald, dass Eric nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Der wahre Eric Dunlow liegt aufgrund einer Drogenüberdosis in einem Wachkoma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Darren Goldstein (Clayton Sherwood) Daniel Sauli (Eric Dunlow) Adam Grupper (Bernard Mailer) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Alex Chapple Drehbuch: Elizabeth Benjamin Kamera: Frank Prinzi Musik: Mike Post