VOX 10:55 bis 11:50 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Außer Atem USA 2004 Stereo 16:9 Als Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) einen anonymen Brief erhalten, in dem die Frau des verstorbenen Millionärs James Whitney für den Tod ihres Mannes beschuldigt wird, rollen die Ermittler den Fall Whitney noch mal auf. Sie finden heraus, dass der alte Mann tatsächlich keines natürlichen Todes gestorben ist, sondern vergiftet wurde. Zu den Verdächtigen zählen Whitneys Ehefrau Marion (Claire Bloom) und ein Mann namens Harvey (Casey Siemaszko), der Spendenaktionen organisiert und äußerst fragwürdigen Verbindungen zu Marion Whitney pflegt. Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Claire Bloom (Marion Whitney) Casey Siemaszko (Harvey) Rebecca Schull (Esther) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Stephanie Sengupta Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post