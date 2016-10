VOX 08:10 bis 09:05 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Hochexplosiv USA 2004 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein nicht vorbestrafter Mann namens Ernie, begeht einen Banküberfall und droht den Bankangestellten mit einer Bombe, die er um den Körper gebunden hat. Obwohl er das Geld erhält, zündet er die Bombe und begeht dabei Selbstmord. Als sich ein ähnlicher Fall ereignet, bei dem sich die unauffällige Hausfrau Margie, ebenfalls mit umgeschnallter Bombe, in eine Bank begibt, kommen die Ermittler Detective Goren (Vincent D'Onofrio) und Detective Eames (Kathryn Erbe) einem Mann namens Donny (Charles Rocket) auf die Spur. Es scheint, als ob er in Wahrheit er hinter den Banküberfällen steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent D'Onofrio (Det. Robert Goren) Kathryn Erbe (Det. Alexandra Eames) Jamey Sheridan (Capt. James Deakins) Courtney B. Vance (Asst. DA Ron Carver) Enid Graham (Margie Timmons) Charles Rocket (Donny DePalma) Edie Cowan (Tami) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Frank Prinzi Drehbuch: Warren Leight Kamera: Jonathan Herron Musik: Mike Post