Super RTL 22:15 bis 23:15 Dokumentation Murder She Solved - Frauen auf Täterjagd Tödlicher Irrtum CDN 2011 Stereo Merken Einer liebenden Ehefrau und Mutter wird am hellichten Tag in den Kopf geschossen. Der brutale Mord ist so rätselhaft, dass sogar erfahrene Ermittler ratlos sind. Als Monate später ein weiterer Mord schreckliche Parallelen zu dem Fall aufweist, scheint die Chance gekommen, dem Täter auf die Schliche zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Murder She Solved