Super RTL 18:45 bis 19:15 Magazin Woozle Goozle und die Weltentdecker Tierschutzstation D 2016 2016-10-30 08:25 Stereo HDTV Live TV Weil Nüsse schlau machen, will Woozle möglichst viele davon sammeln. Da sein Roboeichhörnchen aber leider explodiert ist, beauftragt er Weltentdeckerin Vanessa, ihm in einer Tierschutzstation ein paar richtige Eichhörnchen zu beschaffen, die er zum Nüssesammeln abrichten kann. Vanessa findet aber, dass wilde Tiere in die Freiheit gehören - genau dafür werden sie ja in der Tierschutzstation aufgezogen. Und deshalb muss sich Woozle auch etwas anderes einfallen lassen. Hatte nicht Beni ohnehin schon immer viel Ähnlichkeit mit einem Eichhörnchen? Originaltitel: Woozle Goozle und die Weltentdecker Altersempfehlung: ab 6