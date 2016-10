Super RTL 13:00 bis 13:30 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Der neue Dagur USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Hicks will sich allein mit Ohnezahn auf die Suche nach Viggo begeben, doch leider fallen die beiden auf eine List der Drachenjäger herein und können sich nur mit Mühe und Not auf eine Insel retten. Ohnezahn geht es schlecht, denn er ist verwundet und zu allem Überfluss taucht plötzlich auch noch Dagur auf. Doch der scheint sich geändert zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6