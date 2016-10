SAT.1 Emotions 00:55 bis 01:40 Krimiserie Cracked Folge: 14 Königskinder CDN 2013 16:9 HDTV Merken Die Einheit muss für einige Zeit auf Daniella verzichten, die ihren Sohn treffen will, den sie vor Jahren zur Adoption freigab. Ein maskierter Mann nimmt unterdessen im Zuge eines Raubes in einer Psychiatrie die bipolare Patientin Emily Froese als Geisel. Die Einheit findet allerdings heraus, dass es ihm nicht um die Beute, sondern um die Frau ging. Immerhin ist er ihr Ex-Freund ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Sutcliffe (Detective Aidan Black) Brooke Nevin (Dr. Clara Malone) Dayo Ade (Leo Beckett) Luisa D'Oliveira (Detective Poppy Wisnefski) Karen Leblanc (Inspector Diane Caligra) Kacey Rohl (Emily Froese) Sebastian Pigott (Nolan Arthur) Originaltitel: Cracked Regie: Bruce McDonald Drehbuch: Bruce M. Smith Kamera: Rudolf Blahacek Musik: Robert Carli Altersempfehlung: ab 12