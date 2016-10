SAT.1 Emotions 23:25 bis 23:50 Comedyserie Will & Grace Der Garten Eden der Heten USA 2005 Merken Jack möchte Will davon überzeugen, dass sie dringend einen Tapetenwechsel benötigen - ein chices Wochenendhaus muss her! Am besten eines, das im neuen Schwulenparadies Middleborough liegt. Doch dann stellt sich heraus, dass ihr Haus nicht im hippen Middleborough, New York, sondern im spießigen Middleborough, New Hampshire, liegt. Karen kümmert sich unterdessen um Grace' Freundin Ellen, mit der sie bei ein paar Gläschen deren Eheprobleme bespricht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Alison Martin (Gabby) Charles C. Stevenson jr. (Smitty) Leigh-Allyn Baker (Ellen) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Laura Kightlinger Kamera: Tony Askins Musik: Jonathan Wolff